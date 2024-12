- Moram da kažem jednu tajnu, tačnije ne tajnu, već istinu, a to je da je mene svaki muškarac sa kojim sam bila zaprosio. Jedno vreme sam skupljala i to vereničko prstenje, imam ih negde u kutijici, čuvam ih sve. Imam i anegdotu sa prvim mužem, Bojanom, naime, nekoliko puta me je verio, pa smo raskidali... Tako da samo od njega imam nekoliko prstena i svaki put je bio sve bolji i bolji, sve skuplji i skuplji. Što se braka tiče, kada pomislim na njega, ja odmah zamišljam kakvo bi to venčanje u produkcijskom smislu bilo. Mislim da bi treći put bila prava ludnica. Nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Ne maštam da se ponovo udam, ja maštam o drugim stvarima, o tome, na primer, da imam ogroman azil za životinje, maštam o svetskoj slavi, uspehu pesama sa albuma "Alfa" i "Omega", što i nije nemoguće. Nisam ja poput drugih žena koje maštaju o ljubavi i strasti. Mene više uzbuđuje da idem u šoping nego da imam s*ks.