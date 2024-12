"Jedne srede sam ostala do kasno na poslu da bih završila sve obaveze, a već u četvrtak sam bila u operacionoj sali. Sve se tako brzo desilo…Prvo me je mnogo bolela kičma. Svakog dana sam išla na treninge, ali bol nije prolazio. Otišla sam na skener i magnetnu rezonancu i otkriven mi je taj nesrećni tumor. Išla sam na zračenja, bilo je jako naporno, ali sam sve bolje i bolje… Posle toga mi je opala kosa".

"Moj govor je i stvar koncentracije zato što mora da se koristi dijafragma, da se napuni vazduhom. Moram da pričam iz dijafragme, kao pevači. Imala sam jednog profesora koji me je to učio, i taman se vraćam s mora i razmišljam, bože, to sam naučila, ali kako ću znati kako iznova da uzmem vazduh? A onda odem kod frizera i tamo zateknem Bebi Dol. Ona mi sve objasni. Priča mi: „Gledam ja Džordža Majkla, kakav je to dasa! I na njemu vidiš da vodi računa o tome, o disanju, vidi se to po ramenima, po držanju.“ Bebica me je naučila kako se uzima vazduh. Ali onda bih morala da skinem kaiš – opet se na svoj račun šali Dragana. I onda, stvarno, otkopča kaiš, uzme vazduh, i iz nje krene glas bez ikakvih problema".