- Ti momenti naravno vezano za brata, ali to su stvari koje te oplemenjuju. I moment kad se rodio 1991. godine, težak porođaj je bio, taj moment je bilo do tada su babice mogle da rade porođaj, a onda je došao nekakav zakon ili već nešto, moraju lekari. I onda su se oni tu nešto, ko će, šta, kako, gore, dole... Težak porođaj i ostao je Dado bez kiseonika i trajno oštećenje jer se to desi za par sekundi ako ostaneš bez kiseonika, to ode samo po mozgu već šta ide, kako ide. Moj brat je bio u kolicima, 100 posto on ima cerebralnu paralizu. Od njegovog rođenja mislim da se nikad nisam 1.000 posto nasmejao od srca, prosto stoji nešto, stoji. S druge strane, tako nešto te toliko oplemenjuje da ti bukvalno sve drugim očima gledaš, on ume da ti da nešto - priča pevač i dodaje: