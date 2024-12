- Recimo da sam bila obmanjivana čitavih deset godina i to su neke stvari preko kojih se ne prelazi. Posle svega toga ne možete s nekim ostati u dobrim odnosima, a ne prijateljskim. Celu tu priču oko njega i našeg braka definisala bih tom rečenicom. To nije čovek s kojim jedna žena može da ostane u braku, a kad je reč o ovom projektu, na kom smo zajedno radili pet godina, nisam mogla da očekujem da on moj rad ne priznaje. To je sada jedino za šta se ja borim - rekla je Iva tom prilikom za "Kurir".