- On se javi u prolazu, ali stalno je ranije tu turirao autom, pojačavao muziku do daske, nekada me je bilo strah i da prođem pored te kuće kada okupi društvo. Danas je on druga priča i drago mi je zbog Goce, ona je zaslužila da malo odahne i živi bez brige. Dolazila joj je često Zlata Petrović, pa smo ih viđali u kraju kako kupuju po buticima i piju kafe, ali i rakiju, kroz osmeh je rekao Denis.