- Deda i otac mi nisu dali da idem u školu, jer sam bio jedinac i trebalo je da nasledim imanje, veliko imanje. Pustili su me da završim osmogodišnju školu samo da me ljudi na pijaci ne bi prevarili, kad budem prodavao kupus, paradajz, piliće, krastavce i druge proizvode da me građani u Loznici i Bijeljini ne bi prevarili. To je bio moto mog pokojnog đeda - ispričao je Miloš.