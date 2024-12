Pevačica i ćerka pevača Nenada Kneževića Kneza , Ksenija Knežević , kaže da se kod kuće sa porodicom non stop svađa, kao i da se to obično dešava za vreme ručka.

- Knez i ja se svađamo dok jedemo, ali samo oko muzičkog izbora. On nikad ne prihvata kritike, ubeđuje me koje pesme su dobre, a koje nisu, ali mora da nauči da sluša i drugu stranu. Jednom prilikom mi je rekao da ću završiti na ulici ako ne budem pevačica i ako se ne budem dovoljno trudila. Nikad nije voleo lenjost i razmaženost. Rekao je da uvek treba da se borim za sebe, da nikad ne dopustim da me neko drugi izdržava, već da trudom zaradim uspeh.

- Kada imama solo nastup, uvek se mahinalno okrećem na bini da tražim devojke iz grupe - Sanju i Ivanu. Ne mogu da se naviknem na to da sad sve pevam sama, od početka do kraja, ali i to će biti OK kako vreme bude prolazilo. Pomenuću samo da bi uskoro trebalo da se oprobam i u glumi. U pitanju je jedan projekat o kom ne smem sada da pričam, ali mislim da će mnogi biti iznenađeni kad vide šta spremam. Gluma jeste moja druga ljubav i sigurna sam da ću ovo dobro da zagrizem.