- Bila je 1992. godina, nije bila moja odluka da budem bebisiterka. Kanada je tada izdavala samo imigracione vize, a ja sam otišla tamo preko mađarske linije, i to turistički. Bakina rodbina, sa tatine strane, 16. koleno, oni se prezivaju Soroš, poslali su za mene garantno pismo i mislim da sam bila jedina osoba koja je tada dobila turističku vizu, ne imigracionu. Kad me je konzul pitao zašto usred haosa odlazim u Kanadu, kažem da nikada nisam videla svoje rođake, a želim da ih vidim.

On me je pitao da li ću se vratiti, a ja sam rekla - ne znajući kakvu istinu izgovaram, nisam imala nameru da se vratim - rekla sam da ću se vratiti, jer sam ovde neko i nešto , a tamo bih uvek bila građanin osmog reda. Dobila sam vizu na aerodromu u Beogradu na tri meseca, a na aerodromu u Torontu na šest meseci, i onda sam mogla da budem dve nedelje kod rođaka i morala sam da nađem posao - rekla je spisateljica.

Bilo je strašno, ali tata je bio uz mene... Dao mi je sve pare koje je imao, a ja sam ih dala čoveku poreklom iz Bosne da mi sredi imigracione papire, a on se nikada više nije pojavio... Bilo me je sramota jer sam bila prevarena, naivna budaletina i rekla sam tati da se neću vratiti dok te pare ne zaradim da mu vratim, te sam ostala godinu dana. E, onda kad je tata saznao za to, u jednom telefonskom razgovoru, rekao mi je da ga ne teram da on sa šezdeset i nešto godina preleće okean nego - pakuj se i vraćaj se kući, meni nisu važne pare, meni si važna ti.