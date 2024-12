- Gastoza sam upoznala kroz neki drugi rijaliti, ali uvek me je privlačio zbog njegove energije. Uvek mi je bio sladak. Kada sam pravila pesmu trebao mi je rep deo, odmah smo se setili Gastoza. Divan je za saradnju, njegova energija je nerealna. On je rođen za sve to - rekla je Jami.

"Njegova veza sa Anđelom mi je i slatka i smešna"

- Ljudi se preko noći promene, godine idu gore, sve to utiče. Dobro se i sastavio da uđe i bude pozitivan zbog svega što je prošao. Najlakše je suditi, ja ne volim to da radim, pogotovo ne mladim ljudima. Njegova veza sa Anđelom mi je i slatka i smešna. On je izuzetno ljubazan i pažljiv. Nekada zna da bude dosadan koliko je ljubazan. On voli da ugađa, pogotovo ženama - rekla je Jami, pa nastavila.