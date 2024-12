Na srpskoj javnoj sceni ima dosta uspešnih žena koje su svojim talentom i mukotrpnim radom izgradile bogatu karijeru u poslu kojim se bave i kroz godine stekle armiju fanova koji prate njihov rad. U nekom trenutku svog života, one su pronašle partnera i svoju mirnu luku.

„Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je nekome bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35.000 dinara, i nema mogućnosti da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Mnogo mi je važnije to što pored sebe imam muškarca koji me čini srećnom, s kojim uživam u svakom provedenom trenutku i s kojim vodim najzanimljivije razgovore“, izjavila je Verica jednom prilikom.