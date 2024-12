Miloš Bojanić se posle 54 godine vratio u svoj rodni kraj. Pevač je napustio Novi Sad i sad živi u selu Ruhotina kod Bijeljine. On zahvaljujući supruzi Branki ponovo uživa u mestu u kojem je odrastao.

- Bio je on ovde pre nekoliko meseci. Počeo je da sređuje kuću jer je podigao cenu, pa bi što pre da je proda. Koliko sam čuo traži oko 70.000 evra. Mislim da je to puno za ove krajeve, iako je njegova kuća jedna od lepših i većih. Vidite, sve je bilo zapušteno, ovo je nedavno pokošeno, a pre toga bilo je kao i u drugom delu koji se odavde vidi kakav je. Menjao je sve prozore, vidite da i dalje imaju zaštite od plute na njima. Nisu sredili još sve unutra, ali nisu ni završili sa radovima. Slabo ga viđam, ali iskren da budem, ni ja ne živim ovde, nego dolazim dva do tri puta mesečno - ispričao je Milošev komšija.