Popularna pevačica Kaja Ostojić, nedavno je objavila dve nove pesme koje su za manje od 48 sati postale hitovi. Tim povodom je napravila konferenciju za novinere gde je razgovarala o novim singlovima kao i o budućim planovima

Popularna pevačicaKaja Ostojić, nedavno je objavila dve nove pesme koje su za manje od 48 sati postale hitovi. Tim povodom je napravila konferenciju za novinere gde je razgovorala o novim singlovima kao i o budućim planovima.

Kaja je ovog puta publici prikazala nešto novo i neočekivano, a sarađivala je sa dobro poznatim Banetom Opačićem koji je od početka karijere podržava.

Kaja Ostojić Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Bane Opačić je neko sa kim ja sarađujem od početka moje karijere, radio je moju pesmu "Lepa a sama" i mnoge druge, on je neko ko vrlo pogađa moj senzibilitet, tako da sam imala potrebu opet da ga angažujem, ljudi to vole, to je nešto što ljudi od mene očekuju, taj ceo fazon što Bane radi. Međutim, druga pesma je fazonska, ljudi to nisu očekivali od mene. Mislim da će mlađa publika biti oduševljena - rekla je ona, pa se dotakla naziva svoje pesme "Minut pre ljubavi":

- Ja sam imala običaj da bežim minut pre ljubavi jer me je ljubav uvek nekako užasavala, saobraćaj me ovih dana nervira, baš juče i preključe sam malo očešala auto, što su svi mediji preneli kao da sam imala udes, pa su me ljudi koji me znaju zgranuto zvali da pitaju: "Da li je sve u redu?", a inače sam samo malo naslonila na parkingu auto, ništa strašno, eto krstila sam ga - rekla je pevačica, pa dodala kako sebe vidi na muzičkoj sceni:

- Uradila sam nešto drugačije svakako od onoga što sam inače radila, imala sam dinamiku da izbacujem ili jedan singl ili čitav album, ovo je sada najava albuma koji je u perspektivi.

Kaja je takođe priznala da bi volela da se oproba u nekoj većoj ulozi.

- Imala sam prilike već da se oprobam kao glumica, pojavila sam se u epizodnoj ulozi "Urgentnog centra" i to sam se pojavila u ulozi "psihički maltretirane žene" koja je pretučena od strane svog muža, posle povreda koje su mi napravili scenski šminkeri i maskeri po licu imala sam i veoma zahtevnu ulogu te drame i jako mi je dobro to pošlo za rukom. Valjda mi to ide od ruke, nije da vežbam svaki dan, ali da, volela bih da se oprobam u nekoj većoj ulozi. U pozorištu ne bih mogla, malo imam problem sa pamćenjem tekstova i kad pevam, tako da te veće odlomke ne bih mogla - rekla je Kaja.

