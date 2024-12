U razgovoru za Kurir folker otkriva zašto se iz grada vratio u selo.

- Nema ništa lepše nego biti svoj na svome. Kad mi je majka umrla, ostao je otac da živi u kući. Znate, taj moj bunar, stara majka, pokojna sestra, ma sve što me veže za rodnu grudu. Mnogi ljudi me znaju zbog posla, ali ne znaju koliko sam emotivan. Zato mi je teško palo što niko nije imao da me dočeka na kućnom pragu. Šta ja sam da tražim među tim zidovima, bez obzira na to što mi je deo duše ostalo u mom domu - kaže Miloš i nastavlja: