Pevačica Kaja Ostojić iznenadila je javnost nakon što je odlučila da se uda 4. put u tajnosti i to u crnoj venčanici. Nova ljubav joj je izgleda i inspiracija za nove pesme, pa je tako objavila čak dve numere. Da li je srećna pored novoizabranog supruga i da li je upravo njemu posvetila stih “Nemoj da me nerviras” otkrila je u razgovoru za Kurir televiziju.

- Prezadovoljna sam, ljudi obožavaju tu pesmu. "Nemoj da me nerviraš" je drugačija i bliža mlađoj populaciji, imam za svakog po nešto. - Svako je siguran da će ljubav biti do kraja života svaki put kada to izgovara. Bitna je ljubav, a ne da li sam se udala prvi, peti ili deseti put. Nas dvoje smo jako povezani, kao blizanci, ovo je jedna kosmička ljubav. Nas dvoje smo uvek zajedno i imamo konekciju, ništa ne krijemo jedno od drugog. Nema mesta ljubomori, a i odrasli smo ljudi.