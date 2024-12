- Deca vas nauče empatiji na potpuno nov način. Kroz njih vidim koliko je svako dete ranjivo, koliko su im potrebne ljubav i podrška, i to me dodatno motiviše da pomažem drugima. Kada vidim ugrožene ljude, nemoćne ili decu koja nemaju ono što moja imaju, srce mi se stegne i osećam odgovornost da nešto preduzmem. To je sigurno jedna od najlepših, ali i najtežih promena koje majčinstvo donosi, postanete ranjiviji jer ste emotivno povezani s drugima na dublji način - rekla je Seka koja je, kako kaže, na sopstvenoj koži osetili mnogo nepravdi.