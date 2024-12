- Znam da je moja životna priča nalik na neku bajku, ali roditeljima sam najviše zahvalna na tome što su se izborili da mi pomognu na početku karijere. Kada sam zaradila prvi honorar, taj novac sam im odnela posle nastupa. Otac je zaplakao, zagrlio me i rekao da je ponosan. Tek sam na početku muzičkog puta i sve tati i mami dugujem. Zaslužili su što su bili uz mene. Nije me zanimalo da kupujem neke krpice i novac bacam na nebine stvri, već sam postupila onako kako sam srcem osećala.

- Tek sam kročila na estradu i nisam još upoznala sve kolege. Do sada me niko nije razočarao. Recimo, Ðani me oduševljava sve više i više. Iako nismo rod, on često priča da mi je ujak. Verujte da i ja njega gledam na taj način. Ostale kolege, koji su maestralni u svom poslu kao što su Jana, Nadica, Andreana i mnogi drugi su prema meni maksimalno korektni.