- Ja sam imala običaj da bežim minut pre ljubavi jer me je ljubav uvek nekako užasavala, saobraćaj me ovih dana nervira, baš juče i preključe sam malo očešala auto, što su svi mediji preneli kao da sam imala udes, pa su me ljudi koji me znaju zgranuto zvali da pitaju: "Da li je sve u redu?", a inače sam samo malo naslonila na parkingu auto, ništa strašno, eto krstila sam ga - rekla je pevačica za Srbija danas.