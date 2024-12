Danas, mnoge poznate ličnosti, ali i hrišćani širom sveta, proslavljaju slavu Svetog Nikolu Čudotvorca, a to je i naša pevačica Aleksandra Tadić , poznatija kao Cipka. Tragična vest o iznenadnoj smrti supruga poznate pevačice potresla je javnost , a ona se ni mesecima kasnije ne miri sa ogromnim gubitkom.

- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostaće tu gde jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada! - započela je oštro Cipka, pa nastavila: