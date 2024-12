Pošto ja imam tu grižu savest, pročitali smo da to znači da ti je pokojnik oprostio što te to muči, mnogo mi je lakše kada sam to pročitao. Najviše mi je falio za moju svadbu, znam koliko mi je pričao o tome i koliko me je terao da se ženim, tu mi je baš falio, ali sam podneo to junački, nisam ni pio taj dan, jer bi me pukla emocija ionako sam preplakao svoju svadbu. Sada mi je krivo što smo se nekada u životu svađali zbog gluposti - rekao je jednom prilikom Darko u emisiji "Premijera - vikend specijal".