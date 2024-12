- Draško Stanivuković, pa ja ne znam mnogo o tom čoveku, ali reći ću korpa, jer je bio s mojom koleginicom, pa ne bih da se tu mešam. Desingerica, Bože, oženjen čovek! Ali, volim ga puno... Jodžir, ne znam, ja sam u fazonu da me on i njegova supruga usvoje, iskreno, tako da mi je sve sem korpe nekako incestno - smeje je mlada pevačica, a zatim se zbunila kad je videla ime svog kolege, jer nije znala kako on uopšte izgleda, iako je poznat:

- Nenad Aleksić Ša, pa... Nemam pojma ni kako on izgleda, tako da -korpa! MC Stojan, takođe bivši dečko moje koleginice, mora u

korpu. Baka Prase - brak! On ima para! Vuk Mob, okej smo, on je kao burazer. Izvini, ali i ti ideš u korpu. Miloš Biković mora brak!

Lep, bogat... Bože me sačuvaj! (smeh).