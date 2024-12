- Ja sam jedan od prvih koji je pričao o tome. Zaista mogu na najlepši mogući način da skrenem pažnju mladima i da sa moje tačke gledišta ispričam neku priču šta je zapravo okidač u svemu tome. Mislim da je najveća uloga u čitavoj toj priči, društvo. Naravno, to vaspitanje izlazi prvo iz kuće, ako to imate, onda je glavni okidač to društvo. To je bukvalno sa kim si takav si i kako zračiš tako i privlačiš i to je nešto što je neminovno. Ako imate dobro društvo manje su šanse da vas zakači bilo šta od toga što je loše. Obično se to proba iz znatiželje. I kod mene je bila u pitanju radoznalost. Obično se nađe neko ko je šmeker u društvu i kao taj prvi je da vidiš ovo, da vidiš ono, sve je to iz neke radoznalosti. Već kasnije, kada sam počeo da radim, da putujem, to nije moglo da se izdrži - rekao je iskreno Dado i nastavio: