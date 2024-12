Naime, Kaja tvrdi da je to u redu, samo ako ste dosta mlađi

Slušaj vest

Pevačica Kaja Ostojić trenutno radi punom parom, a pred našim objektivom ispričala je da li bi joj se dopalo da je Bred Pit muva tako što je gađa cediljicom na koju je napisao broj telefona, te je otkrila da joj se to ne bi sigurno svidelo.

Naime, Kaja tvrdi da je to u redu, samo ako ste dosta mlađi.

Neću da komentarišem to kako stranci muvaju žene. Ne znam da li je dobar način muvanja da me neko gađa papirićem, ali nije strašno to kada imaš 20 godina. Od mene bi dobio čašu u lice kad bi me tako muvao - rekla je pevačica, pa je potom dodala:

Mene je suprug osvojio ljubavlju koju mi je dao na dlanu, stavio me je na pijedestal. U svakom njegovom potezu vidim koliko me voli. Uvek se trudi da budem najvoljenija žena na svetu. Po prvi put sam tako nešto u životu osetila. Moj partner nema drugarice, tako da kafe može da ispija samo sa mnom. Nije ni na mestu da ima drugarice, to mogu da kažem, tako da ja jesam jedna srećna žena.

Foto: Printscreen Pink

Kaja je otkrila i kakva je kad se iznervira, ali i kako reaguje kada je drugi nerviraju.

- Ćerki sam rekla da me nervira. Zavisi od okolnosti je kod mene da li se lako iznerviram. Zavisi da li sam gladna, da li sam naspavana i tako dalje. Suprug meni kaže da ga nerviram samo u zavisnosti od njegovih ličnih problema. Rešavam to tako što uglavnom odbrusim i ja njemu, ali naravno ništa dramatično, to je kod nas kratkog daha. To nisu ni svađe, to su čarkice.

Kurir / Blic

Pogledajte snimak sa Cecine slave: