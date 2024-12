- Što se tiče usvajanja, sem što to nije jednostavna priča tu mora da postoji dva roditelja. Mislim da je Sergej Ćetković to uradio i svaka mu čast, ja mislim, da, da, čak mislim i dvoje dece ajde da ne govorim ne proverene informacije i svaka čast - izjavila je Zorana.

- Recimo da mi je suđen bio do sad taj neki stabilan muškarac, ne u smislu da mi je on nego jednostavno roditelja dva su potrebna u porodici, sem što su to i uslovi, znaš šta sve tamo treba da se prođe da bi sve to. Da sam ja bih to svom tom stabilnom predložila - izjavila je pevačica.