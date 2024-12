Ostojićeva je sumirala godinu na izmaku, koja je u njenom slučaju bila i više nego uspešna. Pronašla je ljubav svog života, udala se , radila je punom parom, a kao šlag na torti, pre tri dana je izbacila dve nove pesme, za koje je snimila i dva visokobudžetna spota. Kako je otkrila, osim pravih poslovnih poteza i privatnih odluka, donela je i one koje se odnose na kvalitet života.

Iako joj mnogi prijatelji zameraju što više ne izlazi u grad i nazivaju je penzionerkom, ona s osmehom ističe da je sve to prerasla, te da joj porodični mir i te kako prija.

- Shvatila sam da su ljudi smešni kada popiju, a da toga nisu ni svesni. Posebno kada zađu u neke malo ozbiljnije godine. Ne osuđujem nikoga, ko voli nek izvoli, ali meni je ovako mnogo lepše i lakše. Ne smeta mi što me zezaju i nazivaju penzionerkom, jer to i nije daleko od istine. Živim penzionerski život, ali verujte, ne bih ga menjala ni za šta na svetu - iskrena je Kaja.

Godina na izmaku za nju je, kako kaže, bila najbolja do sada, i želi da joj naredna bude bar upola lepa kao ova:

- Za mene lično, 2024. bila je posebna u svakom smislu, toliko toga lepog mi se desilo... Pre svega, udala sam se za čoveka koji je ljubav mog života, moja bezrezervna podrška, oslonac... Zaista, nikada pre njega nisam osetila takvu ljubav. Naravno, svi smo zdravi, a uspesi i sreća moje ćerke me svakodnevno čine najsrećnijom ženom na svetu. Nove pesme su ona "trešnjica na torti", sledeće godine će biti još noviteta. U februaru planiram da objavim još dve numere - rekla je Kaja, koja ne krije da je njen najveći pokretač u poslu i životu ljubav.

- Suprug me je osvojio time što mi je dao ljubav i svet na dlanu, stavio me je na pijedestal u svom životu, a to vidim u svakom njegovom potezu. Ljubav mi dokazuje svakoga dana, pruža mi osećaj sigurnosti i osećam da sam najvoljenija žena na svetu, po prvi put u životu.