- Mislim da da, a to znači da još uvek trajemo. Mi smo počinjali u neko vreme kada se stvarala prava narodna muzika, ali mislim da i mlade kolege i koleginice treba da stvaraju nešto novo što će da ostane iza njih. Ali moram da kažem da je ovo postao neki svet kavera, meni je to malo čudno. Pevao sam i ja pesme Zorana Kalezića, Tome Zdravkovića i mnogih drugih, ali nekako moja generacija nije svojatala te pesme. Mladi ljudi treba da snimaju, da se pokažu. Lepi su i mladi, što je najvažnije svi lepo pevaju.

- Bilo bi lepo da znaju pesme napamet. Mi smo recimo čitali, ali smo imali sveščice, i sve je to okej, ali jednostavno ne možeš od početka do kraja da čitaš pesmu, to je bezveze.