- Ti nisi znala da kuvaš, zato si Daču dovodila kod mene na ručak i jeo je i moje kolače.... I ja se trudim da mu sve ugodim, da nadoknadim to što ti ne kuvaš, i nismo uspele jer sam ja njemu davala da bude sve od piletine, da bude sve vrh, da bi ti rekla meni posle nedelju dana da Dača samo piletinu ne podnosi - rekla je majka Nataše Bekvalac u snimku na Tik Toku, na šta je pevačica počela da se smeje.

- Zameram joj na tim halterima, voli da se razgoliti, grudi da razgoliti, tur da razgoliti, ali nema razloga. Dosta su ljudi videli, već 20 i kusur je ona na sceni i stalno to gledaju, daj da vide nešto drugo. Pesmu volim da joj pohvalim, kod oblačenja uvek imam neku zamerku, imam nekad i kod pevanja, ali ona kaže da to tako treba, kad je to već snimljeno šta je tu je, ali imam pravo da kažem svoje mišljenje - pričala je ona i otkrila kako Nataša reaguje na kritike: