- Znali smo se nešto ranije, ali krenulo je možda malo intenzivnije tada neko naše druženje. U okruženju u kojme se nalazite provodite dosta vremena sa ljudima koji imaju slična interesovanja i prirodno je da tu nađete sebi partnera. Jeste naša ljubav tu započela, a plod te naše velike ljubavi jestge naš sin Dušan koji nam okupira svaki dan 24 časa dnevno i svaki fokus jeste i dan-danas na njemu. A Žika i ja sjajno funkcionišemo i kada je privatni naš život u pitanju, iako mi nismo ljubavni partneri ali jesmo partneri kroz život . Mi smo porodica. Znam da se mnogi koji se sada razvode pitaju kako to sjajno funkcionišemo, ali mislim da smo Žika i ja to davnih dana rekli. Uostalom, evo vidite da ponovo dolazim ovde i ponosna sam na vaše rezultate, rekla je za "Grand" i otkrila kako izgleda život majke sa jednim ozbiljnim pubertetlijom:

- Jao, jao (smeh)... To su ozbiljne glavobolje i ozbiljna briga . Dušan sad u februaru puni 13 godina. Uhvatim se sto puta za glavu i kažem: 'Bože, kako li je majkama sa dvoje, troje, četvoro, petoro i više dece?' Ja sa njim jedva izađem na kraj , ali nekad se dogovorimo. Naravno, uvek tu postoji mito i korupcija. Ti meni ovo, ja ću tebi ono. Dogovor neki funkcioniše, ali da je jako teško vreme za odgajanje deteta, jeste. Šalu na stranu, ulažete sve svoje napore i cela naša porodica je usmerena samo na njega, da izvučemo ono najbolje iz njega i da ga naučimo. Opet pored toga imate školu, društvo koje ga negde socijalizuje. Više možda i vremena porvede sa njima nego što je u kući i toga i oblikuje na kraju krajeva. Ali osnovna moralna načela mislim da prima k znanju, ikao je sad pubertetlija. On misli da je za sve u pravu, i ja jedno a on deset, ali dobro. On je dobar, dobro dete iz dobre porodice i daćemo sve od sebe da bude dobar momak kad odraste.

- Žika voli jedan vojnički malo sistem vaspitavanja i čvršći je u svojim odlukama. Rigidniji je i ima stav. Međutim, ja poludim tri puta dnevno. Kažem nema ništa, a posle toga on dođe, zagrli me: „Majko samo da te vidim, nisam te danas video ceo dan". Zna da mi priđe, on tačno zna šta ženskoj osobi treba, pogotovo majci. I kad me tako zagrli i kaže još dve-tri lepe reči, ja onda padnem i od moje kazne nema ništa. Možda sam ja onda čak i dobar policajac. Koliko god izgledala kod Žike da sam opasna, mislim da je on opasniji od mene.