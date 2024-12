- Prvi put čujem za to. Brega mi to nikad nije rekao. Je l' stvarno on to izjavio? Što bi on to rekao? Imali smo mi te turneje davnih godina, išli smo autobusom nas po 30 pevača. Bilo je i Bijelo dugme, sećam se. Lepo je to što je bio zaljubljen u mene, Brega je ipak Brega, nije bilo ko. Imponuje mi to, ali sad je kasno, imam dosta godina (smeh). Tad nisam imala ništa s njim. Davno je to bilo, tad smo bili svi mladi - poručila je Lukićeva, prenosi Mondo.