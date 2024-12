- Bili su mi zanimljivi njeni odgovori iz upitnika, pa sam pomislio da moram da razgovaram sa njom. Naravno, nisam joj posle tog sastanka predložio da izađemo, već sam povukao "obe ručne" i rekao sebi: "Ovde nemoj da napraviš neku glupost". Držali smo se na distanci sve do noći uoči 5. oktobra. Zoran i ja smo se razdvojili jer smo čuli da će nas te noći hapsiti, pa je on bio na jednoj lokaciji, a ja sam bio na drugoj, gde je bila i Jelena. Tada sam joj rekao: "Slušaj, ovo već traje predugo, a pošto sam, čini mi se, došao do kraja života koji sam živeo do sada, daj da uradim nešto što vredi, ako stvarno bude kraj. Od tog trenutka smo zajedno - ispričao je.