Nedelju na izmaku obeležile su brutalne svađe bivših partnera Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, što je teško palo njenoj majci Slavici Delić, koja ne propušta dešavanja u rijalitiju "Elita".

Posle spekulacija da je Slavica, Teodorina majka, ponela tužbu protiv Bebice, on je izrekao salvu uvreda na njen račun i najavio žestoko suočavanje ukoliko bude došla za Novu godinu u "Elitu" kako bi posetila ćerku. S druge strane, Slavica kaže da s Macanovićem, nesuđenim zetom, neće progovoriti.

- Meni je to ispod svakog nivoa. To što Bebica radi je čist seljačizam, ona ortodoksna seljačina, seoski đilkoš jedan! Kada budem došla za Novu godinu, ne mislim sa njim nikakve ratove niti razgovore da vodim, to mi je ispod nivoa. One reči, koje je on izgovorio, prvi put sam čula i srce me je zabolelo, ne zbog toga što je za mene rekao, nego kada sam čula šta sve govori mojoj Teodori. Gledala sam je kao kap vode na dlanu i sad će neki tamo seoski đilkoš da dođe i govori joj sve one ružne, ogavne reči?! To mi je bilo nešto strašno, teško sam podnela sve. Mislila sam da ga tužim, ali čujem da Teodora ne želi da ja to uradim. Ona kad izađe shvatiće i videće o čemu se sve to radi.

Najteže su joj pale brojne uvrede koje je Macanović uputio na račun njene najmlađe ćerke, kao i to što ju je jurio po kući i tražio da vrati takozvanu "žabicu", tačnije zube koje joj je, kako tvrdi, platio, ali i to da skine sat.

- Ona ima sve zube, a on je bedan i jadan! Dinar njegov nije videla uopšte! Znam da smo joj dali dve, tri hiljade evra za tih mesec ipo dana što je bila sa njim tamo. Niti joj je kupovao garderobu, ništa... Ne znam, za tu krunicu, što on zove žabica, to je možda od njegovog novca. Skida joj sat, vuče sa ruke, a to su oni dobili od podrške, i on i ona, nije joj on kupio. Što on nije skinuo svoj sat?! Ono je užas, šta da kažem. Beda, jad, čemer! Drhtala sam cela te noći. One ružne reči, ja to nisam čula nigde, niko u rijalitiju nije pričao tako kao on. "K*rvetino, dr*ljetino, slinava, žvalava"... - priča Slavica i ističe da je sve teško podneo i Teodorin otac.

- Bilo mu je mnogo teško, šta će. Čovek umalo na aparatima da završi! Uplašio se, baš je osetljiv na Teodoru. Ona je njemu čuvala decu dok je išao po sudovima, sve vreme je izigravala tamo, zabavljala se sa decom dok je on išao da se tuži sa Kulićkama ili kim već. Nisam znala da je toliko čovek nenormalan.

Prokomentarisala je i Bebičine sumnje da se Teodori dopada Borislav Terzić Terza.

- Ma, to nema veze s vezom, njoj se ne sviđa Terza. On ju je gurao prošle godine kod Gačića jer ne podnosi Nenada, a sada joj je nabacivao Naja. Teodora je smatrala da joj je Terzić prijatelj, ali ne znam da li vidi i shvata da joj on nije nikakav ni prijatelj ni drug. Ne sviđa se njoj Terzić, niti ona njemu na taj način. Milica trudnica, svetica, koja je zaljubljena u Karića, ga je sve vreme "pumpala" protiv Teodore - kaže Slavica, a na pitanje da li smatra da su tačne glasine da se bebici dopada trudna Milica Veličković, kaže:

- Ne znam da li je zaljubljen, ali sviđa mu se Milica. Možda ne baš tako jako, ali sviđa mu se. Kad god su sedeli zajedno, Milica trudnica je pljuvala Teodoru, pričala sve bljuvotine o njoj, da je bila sa Takijem, nekim našim starijim prijateljem... Tako je počeo da se ponaša prema njoj otkad je Milica ušla u "Elitu". Samo molim Boga da mu moja Teodora ne pređe preko toga.

