Za pevača Harisa Džinovića je ova godina bila više nego uspešna. Kako kaže, nikad se više nije radilo, a 24. decembra svoj uspeh će proslaviti u Sava centru gde je zakazao koncert gde će pevati svoje najveće hitove.

U intervjuu Haris je otkrio kako čuva glas za taj dan, ali i da li je tokom života imao padove, ali i momente kada klone duhom.

- Padova nema, a i pad je let. Šalim se ja kad kažem nema padova, kod svakog čoveka su oscilacije, život prolazi. Sve zavisi šta čovek započne, pa u zavisnosti od toga može da očekuje uspeh ili pad, sve je relativno - kaže on i dodaje:

- Ova godina je za mene bila odlična, mnogo se radilo, mnogo se putovalo, što mi nije teško padalo iako su distance bile velike i koncerti naporni, ali sve to mene čini srećnim i zadovoljnim.

Foto: Damir Dervišagić

Ponekad nastupi previše iscrpljuju zbog putovanja, ali kako kaže, Haris, uživa u tome.

- Više mi prija nego što mi ne prija, jer na taj način dobijam energiju od publike. Napravim interakciju sa publikom i ako to postignem, onda je koncert sjajan, a to meni daje veliku energiju. Nije bilo nikoga na svetu ko ne klone duhom, ali to je normalno stanje, koje prati čoveka ceo život. Nije sve idealno. Da neko ne klone duhom, onda bi bio fantastičan, a to je nemoguće 100 odsto.

Posle četiri decenije na muzičkoj sceni, nema priprema za koncert, već samo dobre zabave.

- Nemam ja pripreme, ako se do sada nisam pripremio teško i za ovih nekoliko dana. Ne zaokružujem ja uspeh, ja nemam nameru da stanem, nastavljam dalje, dokle god mogu da dišem i dokle god me narod voli, ja ću to raditi.

Foto: ATA images

Na pitanje, da li ima utisak da je danas popularniji nego ikad pre, kaže:

- Imam i ja osećaj da sam popularniji nego inače, jer je ova godina bila “slatko” opterećena koncertima da ne pamtim koja se prethodna ovako eksploatisala.

O gostima iznenađenja na koncertu nije želeo ni govori, jer kako kaže, poštuje dogovor.

- Čuvaću goste iznenađenja sve do koncerta. Nije to tajnovitost, to je dogovor između gosta i mene.

Kurir / Blic

