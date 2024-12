- Nisam bila svesna da mi pripada pravo da kad se neko prema meni ružno ophodi u smislu nepristojno razgovara, ja sam se stalno pitala "čime sam ja nekome dala za pravo, vrtim film kod kuće, šta sam ja to rekla, da li sam bila ovakva onakva, pa on tako sa mnom može da razgovara". Onda sam shvatila da je to njegovo, ne pričam ja tako sa njim, nego on sa mnom. Zašto ja sebe preispitujem? Nisam znala da ja imam pravo da kažem: "Molim" i to jasno i glasno i da ja ustanem iz emisije i odem jer ti mene ne poštuješ. I to mi se desilo i od strane medija i od strane mojih kolega, reditelja. Hvala divnim mladim devojkama, koje su mi pokazale da treba da reagujem - rekla je Anđelka.