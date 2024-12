On je do sad promenio četiri broda, a svaki od njih nosio je isto ime, koje je dao po njegovoj pokojnoj sestri .

- Imao sam velikih tragedija u porodici i familiji, sestra mi je umrla u 48. godini, to me posebno pogodilo. Samo je pala kao pokošena i to je bio veliki šok za moju porodicu, moja majka se nikada više nije nasmejala otkad se to dogodilo. Ljubav sestre prema bratu je nešto najlepše na svetu - rekao je Miloš za Grand i dodao da je njena smrt bila najteži i najgori trenutak u njegovom životu.