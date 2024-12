Jelena Karleušaoglasila se povodom vesti o razvodu Čedomira Jovanovića i njegove supruge Jelene nakon 25 godina zajedničkog života

Pop diva Jelena Karleuša oglasila se povodom vesti o razvodu Čedomira Jovanovića i njegove supruge Jelene nakon 25 godina zajedničkog života.

Pevačica je putem društvenih mreža izrazila žaljenje zbog kraja njihovog braka, uz emotivnu poruku:

- Svi vole da ispiraju usta tuđim životima, vezama i brakovima, da sve "znaju" ili su "čuli"... Svi vole da se*u, likuju kad nekome ne ide dobro, ali niko ne zna da kaže i javno uputi lepu reč. Upravo sam pročitala da se Čeda Jovanović razvodi ili se razveo od supruge Jelene. Mogu samo da kažem da mi je veoma žao što to čujem da im oboma poželim da se pomire ako je moguće, jer najlakše je rušiti. Ako ne to, onda da se jako zagrle i ostanu najbolji prijatelji do kraja života, jer to posle svega oni i jesu, i uvek će biti. Mnogo su toga prošli zajedno. Svaki put kada sam pričala sa njim, on je pričao o njoj. I samo o njoj - napisala je Jelena.

Karleuša je Jovanoviću poželela brz oporavak i snagu da prebrodi izazove:

- Želim mu brz zdravstveni oporovak, da se okruži prijateljima i bude jak kad je najteže. Mnogo puta je to bio, zna on kako treba.

Podsetimo, Čedomir Jovanović potvrdio je saznanje Kurira da je u februaru podneo zahtev za razvod braka od supruge Jelene Jovanović nakon 25 godina zajedničkog života.

Jovanović je istakao da su svi trenuci koje je proveo sa Jelenom bili ispunjeni ljubavlju, te da je ona bila "njegov svet", ali je došao trenutak kada su oboje morali da krenu različitim putevima.

- Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čoveku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živeo. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne dece. Mene je kao čoveka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vreme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svet. Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj meri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni - priča Jovanović za Kurir i nastavlja:

- Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne sme prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog dece, prijatelja, društva, nego pre svega, zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo- poručuje Jovanović.

Supruga Jelena do sada nije komentarisala ovu situaciju u medijima.

