- Ismevali su, podcenjivali i nisu poštovali nas, ali koga to briga. Mi idemo našim putem, da li to bio ovaj ili onaj, naš je. Sazrevamo svi zajedno i to je najbitnije. Kao što sve prolazimo zajedno,tako smo i danas nas troje proslavili njen rodjendan. Srećan rođendan, ženo - napisao je Toma.