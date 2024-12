Sa njim je za to vreme bio prijatelj Aleksandar Kos, koji mu se našao u najtežim životnim trenucima. Podsećamo, Jovanović je sredinom oktobra na ortopediji Univerzitetskog kliničkog centra Srbije imao hirurški zahvat na četvrtom i petom lumbalnom pršljenu, diskusu i spinalnom kanalu. Operacija je trajala gotovo pet sati, tokom kojih su pršljenovi stabilizovani sa četiri titanijumska šrafa i titanijumskim prstenom. Oslobođeni spinalni nerv vratio je Jovanoviću sve funkcije desne noge, a titanijumski disk i šrafovi stabilnost kičme. Međutim, on i dalje ne oseća nogu.

On je u prvobitnoj izjavi objasnio zbog čega je došlo do razvoda, za koji je papire podneo u februaru.

- Mi smo odrasli ljudi, sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne sme prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i dosad, ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog dece, prijatelja, društva, nego pre svega zbog nje. Ne mogu da podnesem da živimo zajedno, a da gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo - rekao je Jovanović.