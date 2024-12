- Mladen radi crnu hroniku, navikla sam da u sekudni bude opa, nema ga. Baš smo sada bili kod prijatelja na proslavi, obično smo na privatnim manifestacijama i on ode odjednom. Kada je u pitanju posao, uglavnom on radi, ja sam se navikla da, kada se dogovorimo da postoji momenat, on mi kaže: " Desila se saobraćajna nezgoda, ubistvo, izvini", na te stvari se navikneš da trpe jer imamo razumevanje jedno za drugo - ispričala je Dea jednom prilikom.

- Mislim da je on na to i navikao, kada se on probudi, ja sam uveliko na poslu. To su sve rizici na koje moraš da se navikneš - rekla je Dea.