- Jeste i ovo me je zaista podsetilo na to neko pređašnje vreme naše, sećam se ovde je bila...u to vreme spremali smo svadbu i to je bio najlepši period našeg života i našu kumu Ildu i mene si iznenadio jednom predivnom pesmom na koju sam najponosnija u životu što sam je snimila zahvalna sam svom ocu koji me je izveo na muzički put a i ti koji si taj put usmerio u pravom smeru dok je trajao, tako da sam ponosna što će i moj sin ovo gledati - obratila mu s eona.