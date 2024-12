- Sve se desilo spontano, otišla sam na Instagram i videla sam u porukama ženu koja živi nadomak Beograda i zamolila me da pomognem njoj i deci u vidu garderobe, pelena, kozmetika... Poslala mi i fotografije kako žive i to su zaista teški uslovi, a pogotovo sada kada je zima, a nemaju adekvatne uslove za grejanje, a pogotovo noću. Samo sam je pitala da li smem to da objavim javno kako bi se još ljudi javilo i ona je rekla naravno i da nema čega da se stidi. Ovo je zaista prilika da im pomognemo. Ja ću u petak da odem sa koleginicom kod njih, pa šta skupimo do tada, to ćemo i odneti. Odaziv je bio onako - započela je Sotirović, pa nastavila: