- Čeda? Njega tražite? To vam je kuća s glavne ulice kad krenete prema stazi ka Dunavu uzbrdo, zelena kapija. Poznajem ga, dobar čovek, svima se javi. Pročitao sam za razvod, pa Jelenu ne viđam da je dolazila. On je tu s nekim momkom, nerazdvojni su. Taj dečko se ne razdvaja od njega. Vidim da Čeda ima zdravstvene probleme. Žao mi je jer je baš dobar komšija, verujte mi - rekao nam je čovek koji živi u blizini i koji nam se predstavio kao Dragan.

I ostali ljudi s kojima smo porazgovarali o Jovanoviću imali su samo reči hvale. Baka Ljubica nam je rekla da je Čedu poslednji put videla prošle nedelje s dečkom koji ga prati svuda, i to dok ga je pridržavao za ruku.

Iza velike gvozdene kapije se čuje lavež pasa, a kako smo saznali, Jovanović se s vremena na vreme vraća u stan u kojem je Jelena ostala da živi nakon razlaza. Dok smo mi ćaskali s prolaznicima i pitali ih viđaju li političara, on se pojavio. Uslikali smo ga dok je napuštao kuću. Džipom je upravljao Jovanovićev prijatelj Aleksandar Kos, a on je sedeo u kolima.

- Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne sme prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji - rekao je političar i nastavio:





- Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikad nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu, ne samo zbog dece, prijatelja, društva nego pre svega zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo - poručuje Jovanović.

Iz više izvora pokušali smo da dođemo do broja telefona Jovanovićeve bivše, ali bezuspešno. Ona do sada nije davala izjave medijima.