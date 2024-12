- Stižem Sašu Kovačevića. Brate, šta mu je? Kao da ga gone demoni, šta mu je? Stani, Sale! Jao, crveno, nije valjda da će proći - rekao je jutjuber dok je išao kolima ka Kovačeviću.

- E moj ti, šta si to uzeo? - upitao je Saša Bogdana, ciljajući na njegov automobil.

- Znate koji je Sale brat. Njega znam jako dugo. Nismo se jako dugo videli, ali nekad smo baš često blejali. Zvao me je svaki put kad sam imao neki problem u poslednje dve, tri godine. Zvao me je svaki put da mi kaže: "Izdrži, dobar si." On drži jako dobar restoran - rekao je jutjuber.