- Prvo mesto je Uroš Stanić, mislim da ne postoji veći smarač u kući. Zna ili ne zna, a priča sve i svašta o svakome, a kad mu se uzvrati nekom merom u rangu sa njegovim prozivanjem onda mu je teško, pa me osuđuje što mu spomenem majku. Žao mi je što sam spomenula ženu, javno se izvinjavam što sam mu izgovorila takve reči za vas. Drugo mesto Aneli, ne smeta mi da me komentariše, nego kad glumi žrtvu. Ima greške, a skače kao budaletina ovde. Treće mesto Miljana koja hoće da nametno da se meni moj dečko nije svideo - govorila je Sofija.

- Ubeđuje me da je on ružan i da bi me bilo sramota da izađem sa njim. Ja sam 100 puta rekla da je on za mene najlepši i najbolji, možda joj je žao što nije mogla da bude sa njim. Ja bih da pozdravim Tetovo, ljubim vas - dodala je Janićijevićeva.