Ekipa Kurira je u leto 2020. godine posetila Mostar i pronašla njegovog brata Gorana baš pored Neretve ispod čuvenog mosta. U to vreme bio je u penziji, ali je radio s turistima, vozio ih je čamcem po Neretvi. On je rado sa nama podelio priču o bratu, a vratio se u vreme i kada je sniman film "Hajde da se volimo".

- "Hajde da se volimo" sniman je 1987. godine. Brena je došla sa ekipom filma u Mostar, bili su tu četiri dana. Sećam se da je bila baš fina devojka, iako je već tada bila najveća zvezda u državi. Mog brata je režiser Aleksandar Đorđević video baš ovde na mostu. Jadranko je bio skakač. Odgovarao je konstitucijom za Breninog dublera. Bio je visok i vitak kao ona. Režiser je prišao Jadranku, dao mu ponudu i on ju je odmah prihvatio. Našminkali su ga, stavili mu plavu periku, obukli ga u Breninu garderobu i on je skočio. Pošto je nosio naočare za sunce na glavi, one su ga rasekle po čelu kad je glavom udario u vodu - priseća se Goran i otkriva jedan detalj:

- Platili su mu milion dinara. Tada je to bilo četiri, pet plata. Kad bi se pretvorilo u sadašnju vrednost, to je oko 3.000 konvertibilnih maraka, dakle oko 1.500 evra. To je bio izuzetan honorar, on je bio prezadovoljan. Posle toga je postao još popularniji, iako su već mnogi znali za njega zbog skokova koje je izvodio.