- Dobijam minimalac, ali pošteno zarađen. Mi smo žene čudo. Dok nisam počela da radim punom parom, prvo, bilo mi je potrebno jedno vreme da se odmaram. Da ne radim ništa, da ležim i da gledam svoje omiljene serije na TV u boji. A onda sam shvatila da me to dovodi u jedno stanje letargije i da nije dobro za mene, ni fizički, ni psihički. Onda sam se okrenula mojoj maloj oazi Velikoj Moštanici. Ali moj život sam po sebi je veoma dinamičan, jer moj brak je u Atini, ja sam ovde, stalno se putuje i negde idem. Meni u stvari nikad nije dosadno. Stigla sam, recimo, prošlog leta da počitam neke knjige koje nisam stigla do sada. Samo dosadnom čoveku može da bude dosadno.