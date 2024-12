Najvidljivije i najupečatljivije su one na licu i vratu. On na licu ima krilo anđela, dok na vratu ima zmaja.

Ukoliko je zmaj potpuno crn, kao što je to slučaj kod Zorana, na mnogim stranicama može da se pročita kako on tada predstavlja inkarnirano zlo. Oni rade kriminalne radne, otimaju i kradu, a sve to obavijeni mrakom, pa zato važe za vrlo okrutna stvorenja. U Kini, crni zmajevi izazivaju oluje i gromove kada se međusobno bore za prevlast na nebu.