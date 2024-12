- Odlično se osećam i kako se sve približava nestrpljenje raste. Ja nisam nisam ni znala u momentu kada je trebalo da nastupe mučnine, čak sam i radila. Imam trudnoću iz snova. Ugojila sam se 10 kilograma, ali stvarno se ne vidi. Otišlo je sve gde treba, ali i da jesam, najbitnije je da beba bude zdrava. Od trećeg trimestra trudnoće sam emotivnija, mnogo više plačem. Možda je to do hormona, ne znam, ne mogu da kontrolišem to, ali hvala Bogu imam partnera koji sve to razume. Podrška partnera i prisutnost su jako bitni. Imala sam sreće, hvala Bogu - govorila je Jovana za Informer.