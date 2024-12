Bio je pravi lik. Kad on falsifikuje novčanicu niko ne može da provali. Imao je belog "rols-rojsa". Jednom mi je rekao da "radi" neku sliku, nekog Modiljanija, i kaže mi - Nije puno, ima da ode u Japanu za sedam miliona. Bio je povezan sa nekom teškom organizacijom. Kad god je trebalo da se čuje sa njima, on se izgubi. Neko je napalio Legiju i Limara da kod Tapija ima pet miliona love prave love i pet miliona falsifikovane. Oni su hteli da otkriju gde je ta prava lova. I onda su ga maltretirali, tukli lopatom, stavljali mu kesu na glavu. Dva puta mu stavljali kesu na glavu misleći da će sigurno kao da progovori. Hteli su da ga zastraše...

Zoran Kalezić je bio i boem i bokser. On je bio težak fajter. Kad ga neko iznervira on ga nabode. Bio je najopasniji tamo na estradi u to vreme, bio je pravi šibadžija.