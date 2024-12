Budući da Cecin naslednik nema profil na društvenoj mreži Instagram to je i javno rekao ali kako sada otkriva neko je otvorio profil pod njegovim imenom. Veljko je apelovao na sve da prijave lažni profil.

Iako se aktivno bavi sportom i izuzetno je uspešan u tome, Veljku to nije primarni posao. Podsetimo Ražnatović se zajedno sa suprugom Bogdanom i sinovima: Željkom, Krstanom i Isaijom preselio u Titel gde drži farmu svinja.

- Prekretni momenat za mene da pređem na selo bio je momenat kada sam shvatio da je Beograd otišao u nepovrat i da ne želim da mi dete odrasta u toj sredini. Mrzim grad, ove stvari koje radim ovde ne mogu da radim u Beogradu, užasava me to ispijanje kafa po gradu. Beograd mi je na pola sata vožnje, Zrenjanin na 15 minuta, Novi sad na 20 minuta - rekao je on svojevremeno za Blic.