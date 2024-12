- Ja sve svoje kolege poštujem i sa svima sam u fantastičnim odnosima, ali me mrzi da gostujem. Mrzi me - rekla je Marija.

- Da, sasvim sigurno. U svemu tome mora da postoji neki ukus, da ne kažem neukus. Prošli put smo stali kod šeste ili sedme. Kod mene nema bukvalno nikakvog pravila. Kako se probudim, kako sam spavala, da li sam raspoložena ili nisam... To diktira sve moje poslovne odluke. Evo, večeras sam bila jako nervozna jer sam baba Verici rekla da mi spremi jednu pileću čorbu, jedinu koju volim. To je jedna jedina supa koju ja jedem. Došla sam s puta iz Slovenije jako kasno. I to nije bilo to jelo.