- Pesma je takva bila da me navodilo da ne snimim spot pevajući tekst u plejbeku i da poziram kao neki pevač, već da se napravi neki mini film koji će da isprati tekst onakvim kakav jeste. Trebalo je puno vremena, ljubavi, živaca i sredstava, a čak smo i produžili pesmu kako bi stali neki kadrovi i opet nismo uspeli da ubacimo sve koji su snimljeni, pa smo došli na ideju da taj sirov materijal iskoristimo da montiramo jedan kratkometražni film, kao epizodu od 15 minuta, a možda i da konkurišemo na nekom amaterskom festivalu, da se igramo do kraja.

S obzirom na to da pesma budi duh devedesetih, Bulat se osvrnuo na taj period pa je otkrio da li je tačna priča da kada Zemunski klan ne bi imao novca, da ga je kitio pejdžerima i raznim skupocenostima:

- Njima nikada nije nestajalo para, ali se dešavalo da pored para daju lance, pejdžere, telefone, satove... To je znak zadovoljstva kako se provode, bilo je i takvih večeri. Uvek kada se desi tako nešto, onda sutradan kada dođe neko od njih, ja krenem to da vratim, računajući na opijanost ili izmenjeno stanje svesti prilikom davanja poklona, međutim, nikada nisu uzeli to nazad.